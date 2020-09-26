Губернатор Дюмин открыл празднование 500-летия Тульского кремля

Глава Тульской области Алексей Дюмин в субботу, 26 сентября, на торжественной церемонии дал старт празднованию 500-летия Тульского кремля.

«Образование Большой засечной черты — событие, которое сыграло одну из ключевых ролей в становлении Российского государства. Несколько дней назад мы отмечали 640-летие Куликовской битвы. С этой победы началось зарождение сильного государства», — цитирует его РЕН ТВ.

Дюмин добавил, что к этому празднику правительство региона готовилось на протяжении трех лет и в дальнейшем продолжит работы по созданию комфортной среды в области.

Глава администрации города Дмитрий Миляев, в свою очередь, поздравил туляков с Днем города, который также отмечается в этот день. Он назвал Тульский кремль крепостью, ставшей «южным защитным рубежом Русского государства», передает пресс-служба администрации города.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей торжественных мероприятий, посвященных 500-летию сооружения. В своей телеграмме российский лидер подчеркнул, что Тульский кремль является подлинным шедевром русского зодчества, остается уникальным памятником отечественной культуры и архитектуры.

Глава государства подчеркнул, что крепость надежно обороняла южные рубежи России на протяжении столетий, враги не смогли сокрушить «мощные стены этой древней цитадели». Как напомнил Путин, в 1941 году вся Тула встала неприступной крепостью и во многом благодаря жителям город выстоял, защитил Москву и получил звание города-героя.

Тульский кремль — памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Является элементом Большой засечной черты — системы оборонительных сооружений, которая защищала Россию от крымских и ногайских набегов.

После реставрации в нем открылся Музейный квартал, заработали филиалы Государственного исторического музея Куликова поля, музея Ясной Поляны.