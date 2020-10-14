Матвиенко поддержала добровольную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России не должна быть обязательной. Об этом в среду, 14 октября, заявила ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение, делать ему прививку или нет», ― сказала она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что необходимо провести большую разъяснительную работу касательно того, что собой представляет вакцина, что она делает, какие есть плюсы, минусы и риски.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который был создан научным центром «Вектор».

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что Минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

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