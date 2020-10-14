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В России начали продавать места в очередь за новыми iPhone

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Утром 14 октября после презентации четырех моделей нового iPhone 12 на «Авито» появилось более 30 объявлений о продаже мест в очереди за новыми гаджетами. И количество объявлений продолжает расти. Хотя официальный старт продаж назначен лишь на 23 октября и 13 ноября для разных моделей.

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Стоимость услуги варьируется. Например, житель Санкт-Петербурга готов занять очередь по минимальной цене 9,9 тыс. рублей с частичной предоплатой, однако конечная цена зависит от расположения магазина и времени, когда заказчику потребуется занять очередь.

Самая максимальная на утро 14 октября цена за место была зафиксирована в Москве. Здесь очередь за iPhone 12 готовы отстоять за 100 тыс. рублей с предоплатой 50%.

В прошлом году, после презентации предыдущей модели iPhone, стоимость предложений от пользователей «Авито» занять место в очереди доходила до 500 тыс. рублей.

Помимо объявлений об очередях, на платформе появились и объявления о предзаказе iPhone 12. По состоянию на 14 октября на сайте размещено уже более 20 предложений.

Стоимость продажи iPhone 12 Pro начинается от 99 990 pyблей. Этот смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен с памятью 128, 256 и 512 Гб в четырех цветах — графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

iPhone 12 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма представлен в аналогичных цветах и с таким же объемом памяти. Его стоимость начинается от 109 990 pyблей.

Накануне, 13 октября, Apple представила новую линейку «двенадцатых» iPhone в ходе презентации в штаб-квартире корпорации Apple Park в калифорнийском Купертино.

Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G, а также оснащены OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield.

Apple также анонсировала выпуск умной колонки HomePod mini. Она представлена в белом и сером цветах.

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