Появилось видео ссоры националиста с исполнявшими в Киеве гимн России девушками

В Сети появилась видеозапись конфликта прохожего в Киеве с девушками, которые пели гимн Российской Федерации. Ролик 13 октября опубликовал портал «Киев оперативный» в Facebook.

Инцидент произошел во вторник возле Олимпийского стадиона. Две девушки исполняли гимн России, а их знакомый снимал это на камеру.

«Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил что к чему», — говорится в подписи к видео.

На записи видно, как прохожий набросился с кулаками на парня, который снимал девушек на камеру, а затем принялся толкать и самих исполнительниц.

В апреле певица Лолита Милявская рассказала, что на ее мать напал неизвестный в Киеве. Женщину ударили по голове из-за того, что она говорила на русском языке.