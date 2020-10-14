Украинский националист ударил исполнявшую гимн России девушку

Украинец ударил девушку, которая в центре Киева исполняла гимн России. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Как пишет «Обозреватель», 13 октября возле Олимпийского стадиона две девушки пели российский гимн, а молодой человек снимал их на камеру. В какой-то момент к ребятам подошел агрессивно настроенный украинец, который начал угрожать и требовать прекратить исполнение. После этого мужчина напал на оператора, нанеся ему несколько ударов руками и ногами. Возмутившаяся происходящим одна из девушек также получила удар от националиста.

В апреле певица Лолита Милявская рассказала, что на ее мать напал неизвестный в Киеве. Женщину ударили по голове, из-за того что она говорила на русском языке.