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Пожилым ульяновцам будут доставлять продукты на дом

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В Ульяновской области пожилым людям продукты будут доставлять на дом сотрудники социальных служб. Об этом распорядился глава региона Сергей Морозов.

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На заседании штаба по комплексному развитию области он заявил о необходимости оказывать всестороннюю поддержку ульяновцам пожилого возраста. Социальные службы, по его словам, могли бы помогать в доставке продуктов и лекарств на дом. Это помогло бы людям соблюдать режим самоизоляции, установленный в регионе.

В свою очередь, и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Наталья Исаева рассказала о работе горячей линии в формате оперативного штаба. Прием заявок от пенсионеров и экстренных служб уже наладили. Обращения будут распределяться между районными отделениям соцзащиты, а затем их возьмут в работу руководители отделений.

В режим онлайн перешли центры активного долголетия. В торговых сетях начали действовать «часы уважения», когда магазины могут посещать исключительно пенсионеры. В общественном транспорте запустили оповещение о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Отделения соцзащиты работают только по предварительной записи, пишет 1ul.ru.

В начале октября сообщалось, что в Москве активисты движения «Волонтерская рота» организовали акцию по доставке книг пожилым людям.

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