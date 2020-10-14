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Цирк на проспекте Вернадского отменил несколько спектаклей из-за коронавируса

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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского отменил несколько спектаклей в октябре из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте цирка.

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«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции и в целях предупреждения ее распространения мы приняли непростое для нас решение — отменить следующие спектакли: 21, 23, 28 и 30 октября в 19:00», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что зрители могут вернуть купленные на сайте и в кассах цирка билеты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

5 октября сообщалось, что Большой театр отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского до 28 октября. Эта мера принимается в связи с выполнением указа мэра Москвы от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее 14 октября сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявлен 14 231 новый случай заболевания COVID-19. Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве (4573), сообщается на сайте aif.ru.

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Также за последние 24 часа зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7920 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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