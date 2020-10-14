Песков назвал рабочими итоги поездки Козака в Киргизию

Президент России Владимир Путин детально осведомлен о всех контактах с киргизской стороной, в том числе и о поездке в Киргизию замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Об этом в среду журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 октября.

«Вы же не считаете, что Козак мог съездить в Киргизию и утаить это от президента? Разумеется, президенту детально и постоянно докладывается о всех контактах с киргизской стороной», — сказал Песков, обозначив итоги поездки как «рабочие».

Пресс-секретарь добавил, что Киргизия является партнером России, в том числе по интеграционным процессам. «Мы дорожим нашими двусторонними процессами, мы хотим чтобы ситуация там как можно скорее стабилизировалась и не превращалась в хаос», — добавил Песков.

Ранее, 12 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом сообщала пресс-служба Жээнбекова. Во встрече также принял участие новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

Киргизию охватили массовые протесты, сопряженные с беспорядками, после парламентских выборов 4 октября. Избирательный барьер преодолели только четыре из 16 партий, участвовавших в выборах. Сторонники проигравших фракций вышли на улицы столицы республики. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Тогда действующий президент республики Соронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. Центризбирком республики отменил итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Жээнбеков 8 октября заявил, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Спустя два дня он выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, которого освободили из заключения в ходе митингов. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.