Тюменские врачи вылечили пациентку с четвертой стадией рака

Онкологи тюменского многопрофильного центра «Медицинский город» смогли полностью вылечить пациентку с раком шейки матки четвертой стадии. Об этом в среду, 14 октября, сообщает портал «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

По данным ведомства, женщине поставили диагноз на первой стадии во время беременности, она решила сохранить ребенка. За пять лет лечения болезнь не прошла, опухоль вышла за пределы шейки матки.

Специалисты центра приняли решение применить метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке курсы суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии.

«Мы проводили внутриартериальную химиотерапию через сосуды, которые кровоснабжают матку, опухоль, шейку матки, яичниковую артерию. Локально вводили химиопрепарат в сосудистые бассейны для того, чтобы максимальная концентрация препарата сосредотачивалась непосредственно в органе-мишени», — заявил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентий Дьяков.

Благодаря этому воздействию опухоль стала уменьшаться и полностью регрессировала.

Ранее, в июле, сообщалось, что Минздрав России взял на контроль ситуацию с наличием лекарств для лечения онкологических заболеваний. Министерство здравоохранения провело видеосовещание с представителями компаний — производителей препарата «Винкристин». По информации, предоставленной компанией-производителем ООО «Верофарм», в настоящее время на складах нет запасов препарата. Возобновление поставок планируется не ранее 2021 года.