Алиев назвал условие ввода миротворцев в Карабах

Отправка миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта возможна только с согласия Еревана и Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 14 октября, в интервью телеканалу Haberturk.

«Отправка миротворцев в регион должна совершаться на основе одобрения двух государств — Армении и Азербайджана. Если какая-либо страна возражает, то, конечно, этого не произойдет. Другой вопрос заключается в том, что сегодня, когда мы говорим о миротворцах, речь идет о территории Азербайджана, все должны это понять. Речь идет о территории независимого Азербайджана», — сказал он.

Алиев также подчеркнул, что Турция должна участвовать в переговорах «де-юре или де-факто»

«Мы видим Турцию в этом процессе. Мы приветствуем это», — сказал азербайджанский лидер.

Президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что утвердил поправки в закон «Об обороне». В самопровозглашенной республике ввели понятие «ополчение». Добровольцы примут участие в вооруженной защите территории.

Ранее в этот день Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по местам расположения военной техники на территории Армении.

«14 октября азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения, всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана», — написала в Twitter пресс-секретарь армянского минобороны.

Она отметила, что это предположение «лишено всякого основания» и военно-политическое руководство Азербайджана пользуется такими предположениями, чтобы наносить удары по военной технике, находящейся на боевом дежурстве на территории Армении.

МИД Азербайджана в свою очередь опубликовало заявление о «предотвращении минометной угрозы ракетного удара» по Гандже армянских сил.

«Готовность Армении к запуску баллистических ракет, используемых для нападения на гражданское население, была нейтрализована 14 октября в соответствии с неотъемлемым правом Азербайджана на самооборону», — говорится в сообщении МИДа.

Также Баку разместил публикацию об обстреле Арменией 14 октября азербайджанского города Тертер и гибели одного человека и ранении шестерых. «Продолжаются ежедневные нападения оккупационных сил Армении на гражданское население Азербайджана», — указывалось в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.