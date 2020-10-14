Ставропольского чиновника уличили во взятке в 15 млн рублей

В отношении ставропольского чиновника Петра Кожина возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу 14 октября.

По версии следствия, в период с сентября 2004 по февраль 2013 года Кожин получил взятку в размере 15 млн рублей, средства передавались ему ежегодно равными суммами.

В тот период Кожин возглавлял Кировскую районную государственную администрацию, а позднее и администрацию Кировского муниципального района.

Кроме того, в 2004 году Кожин также получил взятку в виде имущественных прав на долю в уставном капитале ООО «Новопавловское» в размере 20%. Вознаграждение чиновнику передали за содействие в принятии решения о заключении с организацией долгосрочного договора аренды участка общей площадью свыше 7 га для сельскохозяйственного производства.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Ведутся следственные действия.

Ранее в октябре следователи задержали главу города Усть-Кута Иркутской области Александра Душина. Предположительно, это может быть связано с последствием выборов на пост мэра Усть-Кутского района.