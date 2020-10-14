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В Новосибирске возбудили дело о краже забытых в банкомате денег

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В Новосибирске возбудили уголовное дело после кражи забытых в банкомате денежных средств, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД 14 октября.

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Инцидент произошел днем 30 сентября. В одном из банков на улице Максима Горького посетительница забыла забрать из банкомата 133,5 тыс. рублей. Деньги, судя по записям с камер наблюдения, позднее взял мужчина.

«Был установлен и задержан 60-летний ранее не судимый житель Новосибирска, подозреваемый в краже денежных средств», – говорится в сообщении полиции.

В ходе обыске в доме мужчины нашли часть похищенных средств — более 118 тыс. рублей. Подозреваемый сознался в присвоении денег, с него взяли подписку о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее 13 октября сообщалось о фактах мошенничества в Красноярске, где 11 человек лишились более 700 тыс. рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и выманивали у своих жертв деньги.

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