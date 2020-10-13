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Жители Приангарья за сутки лишились 700 тыс. рублей из-за мошенников

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В Иркутской области 11 человек за сутки сообщили о фактах мошенничества. Пострадавшие лишились более 700 тыс. рублей.

В Усольском районе в полицию обратилась пожилая женщина. Ей позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками прокуратуры. Звонившие пообещали женщине выплату за ранее приобретенный медицинский препарат. Для получения компенсации от пострадавшей требовалось перевести средства на оплату якобы банковских услуг и различных комиссий. В общей сложности женщина лишилась более 400 тыс. рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Кроме того, средств лишился житель Иркутска, который пытался купить через социальные сети шахматы. В Шелехове мошенница ввела пенсионерку в заблуждение, представившись сотрудницей ФСБ. Она убедила 80-летнюю женщину пройти к банкомату и совершить манипуляции с терминалом. Пострадавшая лишилась 15 тыс. рублей.

Всего с начала года жертвами мошенничества стали более 5 тыс. жителей Иркутской области. В общей сложности они лишились около 250 млн рублей.

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