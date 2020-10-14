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Киевский политолог назвал Украину «русской»

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Украина всегда была русской, как минимум наполовину, заявил киевский политолог Глеб Ляшенко в эфире «Голоса Правды»

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Эксперт отметил, что на Украине живет большое количество «русских украинцев» — людей, которые либо имеют русские корни, либо считают себя русскими, говорят по-русски.

«Украина всегда была русской — как минимум, наполовину. Это было исторически. Но так называемые «патриоты» пытаются навязать нам миф, что раньше была моноэтничная Украина, все говорили по-украински, а потом пришли советские оккупанты и принесли на штыках русский язык», — цитирует Ляшенко 14 октября «Федеральное агентство новостей».

По его словам, «русские украинцы» составляют если не большинство, то как минимум половину населения Украины.

11 октября скандально известная украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на «русификацию» Львова. Она выразила недоумение из-за того, что жители города не вывешивают бандеровский флаг.

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