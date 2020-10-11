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Украинская писательница пожаловалась на «русификацию» Львова

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Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на «русификацию» Львова, об этом она написала в Facebook.

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В частности, она посетовала на то, что в городе нельзя вывешивать флаг украинских националистов ежедневно.

«Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?» — написала Ницой.

По ее мнению, жители города не замечают ежедневное «скатывание в русский мир».

«Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улицам? На улицах все чаще звучит русский», — пожаловалась националистка.

Она добавила, что слышала русский язык даже в школах, из-за чего «аж поперхнулась».

«Как будто я в Киеве. Я что-то не понимаю, вы духовная столица Украины или уже нет?» — отметила писательница.

В мае Ницой разделила русскоговорящих украинцев на две категории, объяснив их желание говорить на русском языке «психологической травмой». По ее мнению, к первой «категории» относятся жители страны, которым «имперско-большевистско-советская власть» нанесла психологическую травму. Вторая категория, по ее словам, это приезжие, которые по разным причинам в попали на Украину.

Ницой получила известность во многом благодаря своим антироссийским выпадам и оскорблениям в адрес русскоговорящих.

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