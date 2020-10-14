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Олимпийская чемпионка поддержала идею о выходном дне 31 декабря

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Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта по гимнастике Светлана Хоркина в эфире НСН в среду, 14 октября, поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем в РФ.

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Ранее, по данным ВЦИОМ, свыше половины россиян (54%) выступили за то, чтобы сделать 31 декабря выходным. Положительно отнесся к такой идее почти каждый второй участник опроса. Респонденты также назвали четыре главных причины для отдыха перед Новым годом: необходимость подготовки к празднику (37%), отсутствие нормального рабочего дня и без выходного (25%), нужда в отдыхе перед новогодней ночью (12%), желание провести больше времени с семьей (11%). Еще 11% опрошенных назвали 31 декабря предпраздничным днем, пишет сайт kp.ru.

«Я отношусь к этой половине россиян. И думаю, что эта половина — именно женщины, потому что они делают встречу Нового года незабываемой, сказочной, очень яркой и вкусной», — заявила Хоркина.

Между тем против данной инициативы выступили 36% россиян. По их мнению, в РФ и так слишком много праздников, новогодние каникулы и так длинные. 12% опрошенных призвали сограждан больше работать, 11% испугались уменьшения дохода. Среди частых причин отрицательных откликов опрошенные назвали чрезмерное количество выходных дней, злоупотребление алкоголем, конфликты, а также уменьшение зарплаты, пишет сайт aif.ru.

В начале сентября Минтруд России предложил сделать выходным днем дату 31 декабря 2021 года. Таким образом, выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно, а новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно, отмечает REGNUM.

В декабре 2019 года некоторые регионы самостоятельно объявили выходным днем 31 декабря. В некоторых случаях перед принятием такого решения губернаторы предварительно проводили опросы населения.

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