Медведев призвал бесплатно обеспечивать граждан лекарствами по рецепту

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил обеспечивать россиян лекарствами по рецепту врача за счет государства.

На заседании комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов 13 октября Медведев предложил задействовать механизмы обязательного лекарственного страхования.

«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств», — цитирует его ТАСС.

Медведев также отметил, что в программе партии нужно отразить план по развитию фармакологии, медобразования, укрепления первичного звена здравоохранения и поддержку медиков.

В тот же день стало известно о том, что в 2021 году в России появится регистр лиц, имеющих право на бесплатные лекарства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Получить бесплатно препараты смогут более чем 20 категорий льготников.