В 2021 году в РФ появится регистр имеющих право на бесплатные лекарства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому со следующего года некоторым категориям льготников станут доступны бесплатные лекарства. Документ опубликован 13 октября на сайте правительства.

«С 2021 года в России заработает Федеральный регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание», — говорится в тексте.

Отмечается, что нововведения затронут более чем 20 категорий льготников, в том числе, инвалидов, людей с хроническими и редкими заболеваниями, ветеранов Великой Отечественной войны.

Единый регистр будет обновляться на постоянной основе. Туда будут внесены сведения о числе льготников, их диагнозе и категории заболеваний, а также об обеспеченности каждого из них медикаментами. Отвечать за его ведение будет Минздрав.

«Особое внимание будет уделено обеспечению защиты личных данных. Доступ к конфиденциальной информации в регистре получат только сотрудники государственных органов», – отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами, которое прошло накануне.

10 августа правительство России упростило получение пособий опекунами, для этого был создан специальный банк данных. Раньше для получения выплат или льгот опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он это может сделать дистанционно.