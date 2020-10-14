Испанские журналисты «поиздевались» над фамилиями украинских футболистов

Журналисты испанского издания Marca перед матчем Украина-Испания поиздевались над фамилиями украинских футболистов, пишет 13 октября УНИАН.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоялся во вторник в Киеве. Анонсируя игру, издание Marca представило составы команд, однако с фамилиями украинцев вышел конфуз.

Так, вместо Цыганкова испанцы указали «Цыникова», Шапаренко стал Шарапенко, Коваленко – Кобаленко, а Караваев оказался Караве.

В запасе у сборной Украины значились «Микайличенхо» и «Мараменко» вместо Михайличенко и Макаренко.

Сборная Испании занимает первое место в группе и считалась фаворитом встречи. Однако матч закончился со счетом 1:0 в пользу Украины.