Опасная игра: Россия серьезно отстала от Португалии в таблице УЕФА

Вслед за московским «Динамо» из Лиги Европы вылетел еще один российский клуб — «Ростов». Подопечные Валерия Карпина на своем поле уступили «Маккаби» из Хайфы (1:2). Эксперты уверены, что два этих поражения лишний раз подчеркивают, что отечественный клубный футбол переживает не лучшие времена. Чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы, «Маккаби» теперь надо еще обыграть английский «Тоттенхэм», но для израильского клуба это практически невыполнимая задача. Да и «Ростов» с такой игрой вряд ли бы смог достойно противостоять команде Жозе Моуринью.

Неудачное возвращение

«Ростов» последний раз выступал в еврокубках более трех лет назад — тогда клуб возглавлял Курбан Бердыев. В квалификации Лиги чемпионов-2016/17 российская команда прошла «Андерлехт» (2:2, 2:0) и «Аякс» (1:1, 4:1), а также достойно представляла нашу страну в групповом этапе. Она заняла третье место в своем квартете, пропустив вперед «Атлетико» и «Баварию», но опередив ПСВ. Таким образом, «Ростов» попал в Лигу Европы и в 1/16 финала уверенно прошел «Спарту» (4:0, 1:1). В 1/8 подопечным Бердыева достался будущий победитель турнира — «Манчестер Юнайтед». Российский клуб очень достойно смотрелся на фоне гранда, уступив англичанам с разницей в один мяч (1:1, 0:1). Это еврокубковое выступление стало лучшим в истории команды.

Сейчас от коллектива Валерия Карпина такого выдающегося результата не ждали, но эксперты рассчитывали, что он достойно поборется за выход в групповой этап Лиги Европы. Журналисты уже думали о предстоящем матче ростовчан с «Тоттенхэмом» и представляли тренерскую дуэль Карпина и Моуринью. Но «Ростов» не смог пройти дома «Маккаби» — команду, значительно уступающую российскую клубу по бюджету.

Причем, в этот раз нельзя говорить о невезении. Моментов у ворот Сергея Песьякова было достаточно. Общее соотношение ударов — 11:10 в пользу «Ростова», но вот по попаданиям в створ — 6:2 в пользу «Маккаби». Угловые — 5:5. В общем, никакого невезения. Команда из Хайфы просто была лучше на поле, тренер Барак Бахар переиграл Валерия Карпина.

Перед матчем были опасения. Ведь в РПЛ дончане за семь встреч забил всего четыре гола. И ни разу — больше одного за игру. Семь туров (ковидные 3:0 с «Ротором» не в счет) — достаточная дистанция, чтобы считать это просто случайностью или невезением. В игре с «Маккаби» неудачная серия продолжилась и оставила болельщиков «Ростова» без еврокубков.

— Не думаю, что «Ростов» вышел на свой уровень в нынешнем сезоне, — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — В матче с «Маккаби» большинство ростовчан не показали и 50% того, на что они способны. Видно, что игроки психологически были не готовы к еврокубкам, отсюда невысокий уровень активности, проигрыши многих единоборств. Есть смысл задуматься, какие большие проблемы стоят перед нашим футболом. Нужны изменения учебно-тренировочного процесса, он сильно влияет на качество выступления наших команд. «Ростов» и «Динамо» (в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы тбилисский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо». — «Известия») играли с командами, которые были ниже их по классу и уровню развития футбола. Но они уступили им в действиях на футбольном поле, так что по большому счету это тренерские поражения.

Бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец назвал еще несколько причин болезненного поражения.

— У меня была уверенность, что у «Ростова» есть все шансы для победы. У Карпина есть еврокубковый опыт, он прекрасно понимает, к чему может привести недооценка соперника, — отметил эксперт. — Поэтому недооценки израильского клуба не было. По физике наша команда тоже не уступила, а вот в осмысленности преодоления пространства, коллективной скорости, умении выбрать определенный ритм... Тут «Ростов» переиграли. К тому же не сработали замены. Таким образом, можно сделать вывод, что динамические особенности нашего чемпионата не соответствуют уровню еврокубков. Вчерашний матч «Баварии» и «Севильи» за Суперкубок УЕФА показал 120 минут интенсивности, объема и игрового интеллекта команд. Нам остается только мечтать об этом.

Падаем в таблице коэффициентов

Поражения «Ростова» и «Динамо» на ранних стадиях отразятся и на других российских клубах. В таблице коэффициентов УЕФА мы еще сильнее отстали от Португалии. Теперь разница составляет почти 5 баллов (4,934). Напомним, что Россия пропустила Португалию на шестое место в таблице после прошлого провального сезона. Так мы потеряли одно место в Лиге чемпионов.

Догнать и обогнать Португалию будет сложно. Конкуренты пока не потеряли ни одного из пяти клубов, но «Риу Аве» и «Спортингу» надо еще выйти в групповой этап Лиги Европы. Соперники по последнему раунду квалификации — «Милан» и ЛАСК. Хотя в любом случае всё будет зависеть от наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Есть надежда, что в Лиге чемпионов все-таки сыграют три наших команды, для этого «Краснодару» надо выиграть двухраундовую дуэль у греческого ПАОКа (первый матч в России закончился победой хозяев — 2:1).

Шестая строчка в таблице коэффициентов важна по нескольким причинам. Во-первых, она дает право на еще один клуб в групповом турнире Лиги чемпионов. Во-вторых, чемпион попадает в первую корзину при жеребьевке. В-третьих, от страны в еврокубки попадают сразу шесть команд.

— Уровень РПЛ упал, — считает экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов. — Где-то с 2007 до 2014–2015 годов РПЛ была в расцвете, потому что во многих клубах выступали сильные легионеры, конкуренция была гораздо выше. Если сравнивать «Зенит» с Халком и Витцелем и нынешний состав — это абсолютно две разные команды по уровню. ЦСКА с Вагнером, Думбией, Тошичем и Эльмом по классу были намного сильнее игроков, выступающих за армейцев сейчас. При этом «Зенит» уже два года подряд с отрывом становится чемпионом.

Напомним, что последний раз российская команда преодолевала групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда «Зенит» занял первое место в группе с «Гентом», «Валенсией» и «Лионом».