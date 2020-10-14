Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

Футболисты сборной Украины дома одержали победу в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла во вторник, 13 октября, на киевском стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил украинский полузащитник Виктор Цыганков, отмечает «Спорт-Экспресс».

По итогу игры сборная Украины с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице четвертой группы дивизиона А. Национальная сборная Испании набрала семь очков и лидирует в группе.

В следующем туре Украина сыграет с Германией, а Испания сразится со Швейцарией. Обе встречи запланированы на 14 ноября.

11 октября сборная Украины проиграла команде Германии в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:2.