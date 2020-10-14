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Глава Европарламента изолировался после контакта с зараженным COVID-19

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 13 октября заявил, что уходит на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией.

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По его словам, у одного из членов делегации, посещавшей на прошлой неделе вместе с ним Ефиопию, был выявлен COVID-19.

«По возвращении в воскресенье у меня был отрицательный результат. Я изолируюсь в соответствии с правилами и буду ждать второй проверки», — написал Боррель в Twitter.

Ранее во вторник на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом ушел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за неделю в мире. Так, в период с 5 по 11 октября было зафиксировано более 2,2 млн случаев коронавируса.

При этом в Европе этот показатель увеличился больше чем на треть по сравнению с предыдущей неделей.

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