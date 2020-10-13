Премьер-министр Польши ушел на карантин из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ушел на карантин из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом он написал во вторник, 13 октября, в Facebook.

«Сообщаю, что правительство работает нормально, и я в постоянном контакте с коллегами и всеми службами! Начиная с сегодняшнего дня перехожу на удаленную работу», — сообщил Моравецкий.

8 октября он заявил, что польское правительство не исключает возможности введения в стране режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса, передает RT.

Также Моравецкий отметил, что кабмин решил вернуть масочный режим в связи с распространением инфекции.

Согласно данным Worldometer на 13 октября, в мире выявлено 38,1 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,08 млн человек, вылечились 28,6 млн.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.