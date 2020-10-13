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ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за неделю в мире
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ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за неделю в мире

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Число заразившихся коронавирусом в мире за минувшую неделю выросло на рекордные 2,2 млн. Такие данные содержатся в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 13 октября.

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«С 5 октября из шести регионов в ВОЗ поступили сообщения о более чем 2,2 млн новых случаев заболевания и 39 тыс. смертей от COVID-19. Это самое большое число, о которых было сообщено за одну неделю», — отмечается в тексте.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. Там за последнюю неделю выявлено более 804 тыс. инфицированных и около 20 тыс. смертей.

В Европе также зафиксирован большой прирост заболеваемости за прошедшие семь дней. Так, число заразившихся выросло более чем на 694 тыс., скончались свыше 6,1 тыс. человек.

По данным организации, к 13 октября в мире зафиксировано 37 423 660 случаев заражения коронавирусом, а количество летальных исходов увеличилось до 1 074 817.

5 октября директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил заражение коронавирусной инфекцией около 10% населения планеты.

Кроме того, Райан предположил, что от COVID-19 в мире могут скончаться до 2 млн человек, прежде чем начнется широкое применение вакцины.

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