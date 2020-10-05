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В ВОЗ допустили инфицирование коронавирусом 10% жителей планеты

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Около 10% населения планеты может быть заражено коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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Во время своего выступления на специальной сессии Исполкома ВОЗ в Женеве, которая посвящена борьбе с пандемией COVID-19, директор отметил, что примерно 90% жителей Земли всё еще подвержены риску заболевания коронавирусом, пишет Mirror Online.

Кроме того, Райан предположил, что о коронавируса в мире могут скончаться до 2 млн человек, прежде чем начнется широкое применение вакцины от COVID-19.

В конце сентября глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что организация не считает коронавирус сезонным заболеванием, рост заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 5 октября, на планете зарегистрировано свыше 35,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,04 человек, вылечились 26,6 млн.

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