Евро молодым: как Россия вышла в финальную часть чемпионата

Во вторник 13 октября футболисты молодежной сборной России разгромили сборную Латвии (4:1) в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Это позволило команде выйти в финальную часть континентального первенства. Таким образом, Россия впервые за восемь лет будет представлена в соревновании для игроков не старше 21 года, что для нашей страны редкость. В постсоветское время ей это удалось лишь в четвертый раз. В последнем туре подопечным Михаила Галактионова не помешал даже вызов их основного вратаря Матвея Сафонова в национальную сборную.

Долгий путь

Чемпионаты Европы среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Сборная СССР в первом розыгрыше стала второй, дойдя до финала. Еще в трех Евро она выигрывала золото — в 1976-м, 1980-м и 1990-м. В те годы в призерах оказывались будущие звезды отечественного футбола — Олег Блохин, Анатолий Демьяненко, Андрей Баль, Андрей Канчельскис, Игорь Добровольский, Александр Мостовой, Игорь Шалимов.

В постсоветское время России тяжело давались отборочные циклы. Правда, долгое время формат квалификации был крайне жесткий. Иногда даже первое место в отборочной группе не давало путевку на Евро, так как победители играли между собой стыковые матчи — в финальной части участвовало лишь восемь команд.

Сквозь этот фильтр наши проходили три раза — в 1994, 1998 и 2013 годах. Начиная с Евро-2017, число участников финального турнира было увеличено до 12, а с 2021 года их будет 16. Таким образом, в нынешнем отборе оказалось достаточно победить в своей группе. Впрочем, при определенных обстоятельствах путевку на Евро давало и второе место.

Наша команда из 10 матчей выиграла семь. Две ничьи случились на выезде с Болгарией (0:0) и дома с Польшей (2:2). В сентябре команда Галактионова проиграла гостевую игру главным конкурентам — полякам (0:1), имея при этом подавляющее преимущество по моментам. Но в пятницу на прошлой неделе Польша проиграла на выезде Сербии (0:1), и поэтому России уже достаточно было просто выиграть у Латвии.

Накануне игры из расположения молодежки уехал основной вратарь Матвей Сафонов, вызванный в первую сборную. Но его сменщик Александр Максименко также отыграл уверенно. Россия испытывала проблемы в первом тайме, но всё-таки открыла счет в середине игры — отличился Константин Кучаев. А в начале второй половины встречи Роман Евгеньев и Даниил Лесовой забили по мячу и решили исход матча. Победную точку в концовке поставил Александр Ломовицкий, но латыши перед финальным свистком забили гол престижа. Итоговый результат — 4:1.

— Против каждой из команд в этом отборе действовали первым номером, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник молодежной сборной России Вячеслав Грулёв. — Это говорит о том, что у нас хороший подбор игроков. Поэтому обязаны были набирать максимальное количество очков.

Звездный состав

В большинстве предыдущих отборочных циклов проблемой молодежной сборной было отсутствие у футболистов практики на серьезном клубном уровне. Большинство из них играли в низших лигах, первенстве молодежных команд или сидели на скамейках запасных в клубах РПЛ, иногда выходя на замены.

Но в сборной Галактионова почти все являются игроками основного состава или ближайшего резерва своих клубов, причем топовых. Основной вратарь Матвей Сафонов уже два года — первый номер «Краснодара», с которым выиграл две бронзы чемпионата России, а недавно вышел с клубом в групповой этап Лиги чемпионов. Его сменщик Александр Максименко с июля 2018 года защищает ворота «Спартака».

Нападающий Фёдор Чалов уже успел побывать лучшим бомбардиром позапрошлого чемпионата России. Его партнеры по московскому ЦСКА — капитан молодежной сборной Иван Обляков, полузащитник Константин Кучаев, защитники Иван Дивеев и Наяир Тикнизян — также игроки основы красно-синих. В московском «Динамо» постоянно выходят на поле защитник Роман Евгеньев и полузащитник Вячеслав Грулёв. В составе «Локомотива» в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Станислав Магкеев, а Михаил Лысов, который в последний год травмирован, выигрывал чемпионат России-2018.

Даниил Уткин — в обойме игроков основы «Краснодара», а Даниил Глебов — «Ростова». Павел Маслов является основным центральным защитником московского «Спартака». В прошлые сезоны за красно-белых постоянно выходил на поле Николай Рассказов, лишь в нынешнем сезоне переставший проходить в состав. Наиль Умяров сейчас постоянно играет за «Спартак». Александр Ломовицкий два года назад получал игровое время в этом клубе, а затем в качестве арендованного футболиста успешно играл за тульский «Арсенал» и «Химки».

Максим Глушенков не проходит в состав красно-белых, но летом отлично провел концовку сезона в аренде в самарских «Крыльях Советов». Он был одним из лидеров молодежной сборной в этом отборе, но в сентябре выбыл из-за травмы крестообразных связок. Денис Макаров и Иван Игнатьев сейчас стабильно выходят на поле в составе казанского «Рубина», а Никита Калугин часть прошлого сезона был основным защитником «Сочи». Наконец, Данил Круговой провел успешный прошлый чемпионат в «Уфе» и перешел в «Зенит». А Даниил Лесовой, будучи одним из лидеров тульского «Арсенала», месяц назад был приобретен московским «Динамо».

Главный тренер молодежки Михаил Галактионов почти всю жизнь работает в юношеском футболе. Занимаясь в школе московского «Динамо», он в 22 года закончил карьеру игрока по состоянию здоровья. В 2007 году начал работать в академии бело-голубых, а в 2013-м получил приглашение в РФС возглавить юношескую сборную России 1998 года рождения. Тогда же 36-летний специалист получил широкую известность, выведя команду в финальную часть чемпионата Европы-2015 и там дойдя с ней до полуфинала, что дало ей право играть на чемпионате мира того же года. Подобные достижения в постсоветскую эпоху для нашего футбола были довольно редки.

Летом 2017 года Галактионов стал работать на уровне РПЛ, войдя в штаб грозненского «Ахмата». Там он полгода проработал помощником Олега Кононова, а в ноябре того же года сменил его на посту. В качестве главного тренера Галактионов продержался полгода и покинул клуб весной 2018-го. После этого вернулся в систему РФС и в 2019 году возглавил молодежку.

— Хочу поздравить РФС, тренерский штаб, персонал сборной и футболистов с этим успехом, — сказал «Известиям» бывший спортивный директор РФС и экс-главный тренер молодежной сборной страны Николай Писарев. — В свое время мы принимали на работу Михаила Галактионова в спортивный департамент союза. И он здорово проявил себя во главе юношеской сборной, выведя ее на чемпионат Европы и мира. А сейчас отлично справился с молодежкой. Думаю, тут сказалось и то, что многие его футболисты выступают на уровне РПЛ. Таких в последние годы стало больше. На мой взгляд, на это повлиял экономический кризис, вынудивший клубы давать больше шансов своим воспитанникам. Снизилась конкуренция, и ребятам стало легче себя проявить в премьер-лиге. Поколение сейчас у нас отличное, но многие из этой молодежки стагнируют в своем развитии, что нормально для их возраста, поэтому никому не надо расслабляться — каждому еще необходимо доказывать свой уровень и дальше расти в мастерстве.

Чемпионат Европы среди молодежных команд пройдет с 9 по 26 июня 2021 года в Венгрии и Словении.