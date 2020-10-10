Молодо-велено: Россия стала фаворитом в борьбе за выход на Евро

После домашнего разгрома команды Эстонии со счетом 4:0 футболисты молодежной сборной России оказались в шаге от выхода в финальную часть чемпионата Европы 2021 года. Помогла ошибка поляков — спустя час после окончания матча в Химках в пятницу, 9 октября, сборная Польши проиграла на выезде Сербии (0:1).

Поляки являлись главными преследователями россиян. Перед этими встречами они отставали от нашей команды в группе всего на одно очко, но имели на один сыгранный матч меньше. Таким образом, польская сборная, выиграв все три оставшихся матча, опережала бы российскую. Теперь же она отстает на четыре очка, и подопечным Михаила Галактионова, чтобы занять итоговое первое место в отборочной группе, надо лишь победить в последнем туре.

Ранее наша команда имела комфортный отрыв от преследователей. В семи матчах она одержала пять побед при двух ничьих — на выезде с Болгарией (0:0) и дома с Польшей (2:2). Первое поражение случилось в сентябре, когда Россия уступила на выезде полякам (0:1), имея подавляющее игровое преимущество. Именно тот проигрыш заставил нашу сборную в октябрьских матчах думать не только о своих результатах, но и следить за конкурентами.

На трибунах были зрители, чего из-за пандемии не случалось давно. РФС организовал им бесплатный вход. В итоге футболисты услышали поддержку болельщиков, расположившихся в соответствии с нормами социальной дистанции в шахматном порядке. Были на одном из секторов также около десяти эстонских фанатов, которые иногда даже перекрикивали наших фанатов.

В этой игре россияне не досчитались одного из своих лидеров — полузащитника Максима Глушенкова, в сентябре выбывшего из-за травмы крестообразных связок. Остальные сильнейшие футболисты оказались в строю. У тренерского штаба был хороший выбор во вратарской линии — выступающего за «Спартак» Александра Максименко и голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова вновь не вызвали в национальную команду, и они были готовы помочь молодежке.

— Можно сколько угодно критиковать тренерский штаб первой сборной за невызов этих ребят, но интересы младшей команды тоже надо учитывать, — поделился мнением с «Известиями» бывший тренер молодежной сборной России Сергей Кирьяков. — В национальной команде неплохо укомплектована вратарская линия, а Максименко и Сафонов сейчас нужны молодежке, у которой есть возможность выйти на Евро. Мы ведь ничего в этом возрасте (в этой команде собраны игроки не старше 21 года. — «Известия») не выигрывали со времен СССР, с золота чемпионата Европы-1990. Да и выходили на Евро за последние 20 лет лишь однажды — в 2013 году. И надо уже выходить, чтобы наши ребята получили практику больших турниров. Это в будущем и первой сборной поможет, когда они в нее попадут.

В итоге выбор среди вратарей был сделан в пользу Матвея Сафонова — он отыграл весь матч с Эстонией, но работы у него почти не было. Россия очень быстро получила комфортное преимущество. На 8-й минуте после скидки Вячеслава Грулева капитан эстонцев Магнус Виллота срезал мяч в свои ворота.

Через пять минут наши провели отличную комбинацию: Даниил Лесовой отпасовал в штрафную, капитан россиян Иван Обляков пяткой перевел мяч своему партнеру по ЦСКА Константину Кучаеву, который забил второй гол. К перерыву дублем отметился еще один армеец Федор Чалов. Сначала он реализовал пенальти, а потом забил с игры.

Во втором тайме россияне успокоились и просто старались избежать травм, риск которых был велик на мокром газоне, — в Химках, где проходил матч, вечером шел проливной дождь. Лишь в последние 15 минут россияне активизировались, но не использовали несколько убойных моментов с игры, а на 77-й минуте пенальти не реализовал Иван Игнатьев. Итоговый счет — 4:0.

— Победа нашей команды была ожидаема, слишком уж серьезная разница в классе с эстонцами, — заявил «Известиям» бывший ассистент главного тренера молодежной сборной России Сергей Силкин. — Поэтому важно было просто сыграть в свою силу и без лишней нервотрепки выиграть матч. Это и удалось сделать. Поскольку счет 4:0 в пользу России был уже к перерыву, можно было всё внимание сосредоточить на поляках, по сути, их матч с сербами был главным для нас в этот день. И здесь результат в нашу пользу. Всегда хорошо, когда перед последним туром группового этапа всё в твоих руках. Нужно теперь настроиться на Латвию столь же серьезно, как на Эстонию, и добиваться победы во вторник.

Для выхода на Евро, который пройдет в июне 2021 года, нашим футболистам достаточно 13 октября обыграть на выезде Латвию.