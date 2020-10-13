В России ввели новый стандарт для борьбы с незаконными трансакциями

Национальная система платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») ввела новый стандарт для борьбы с неправомерными трансакциями. С 1 ноября к кредитным организациям, которые выпускают и принимают к оплате «Мир», будут применяться санкции, если ежемесячные операции без согласия клиентов (кражи денег, оплата чужой картой в магазинах и интернете) превысят 1 млн рублей.

По требованию НСПК, с 1 августа доля неправомерных операций у банков, работающих с платежной системой «Мир», не должна превышать 0,5% от суммы всех трансакций, или 1 млн рублей в месяц.

При этом количество мошеннических оплат должно быть ниже 0,2% у банков-эквайеров (принимающих платежи) и 0,07% — у эмитентов, выпускающих карты, отмечается в документе платежной системы, который есть в распоряжении «Известий».

Меры НСПК начнет принимать с1 ноября. В случае превышения показателя оператор карт «Мир» инициирует проверку и поставит кредитную организацию под особый контроль на ближайшие шесть месяцев.

Неправомерными считаются операции, совершенные без согласия владельца карты, причем, как подчеркнули в Сбербанке, в статистику попадают не только мошеннические действия, но и, например, платные подписки или операции, о которых клиент забыл.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 14 октября.