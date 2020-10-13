Дополнительное освещение смонтировали на дорогах Ульяновска

В Ульяновске проводят работы по установке дополнительного освещения и дорожных знаков на улицах. Такие меры принимаются для снижения аварийности.

Добавочные светильники установили на 116 пешеходных переходах. Кроме того, новые сети осветили проезжую часть и тротуар на улице 40-летия Победы. Об этом пишет 1ul.ru.

Для обеспечения безопасности пешеходов на дорогах устанавливают барьерное ограждение. В общей сложности на улицах появилось около 1,5 тыс. погонных метров заборов.

Пешеходные переходы на улицах Камышинской и 40-летия Победы оборудовали мигающим желтым сигналом. На пересечении проспектов Ленинского Комсомола и Ульяновского нанесли «вафельную» разметку.

Островки безопасности оборудовали на пересечении улиц Камышинской и Генерала Мельникова, а также на проспектах Ульяновском и Созидателей.