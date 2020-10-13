Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны
Мир
Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС
Мир
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Мир
Порошенко заявил об излечении от COVID-19
Общество
В СК рассказали о депрессии у подозреваемого в убийстве под Нижним Новгородом

Легкоатлетку Еремину дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская прыгунья с шестом Людмила Еремина дисквалифицирована на два года за употребление допинга. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 октября на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Медали при CAS: одну награду Сочи у России отобрали, другую — вернули
Спортивный трибунал оправдал биатлонисток Вилухину и Романову, но дисквалификация Зайцевой осталась в силе

«Спортсменка Еремина признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила. <…> Спортсменка дисквалифицирована на два года — с 20 ноября 2019 года по 19 ноября 2021 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 20 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

В пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат «Кломифен».

Ранее, 8 октября, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы россиянина Феликса Халибекова и еще двух его соотечественников Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко по подозрению в нарушении допинговых правил.

Отмечается, что решение об отстранении спортсменов было принято после перепроверки данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020