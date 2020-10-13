Легкоатлетку Еремину дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Российская прыгунья с шестом Людмила Еремина дисквалифицирована на два года за употребление допинга. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 октября на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Спортсменка Еремина признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила. <…> Спортсменка дисквалифицирована на два года — с 20 ноября 2019 года по 19 ноября 2021 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 20 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

В пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат «Кломифен».

Ранее, 8 октября, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы россиянина Феликса Халибекова и еще двух его соотечественников Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко по подозрению в нарушении допинговых правил.

Отмечается, что решение об отстранении спортсменов было принято после перепроверки данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.