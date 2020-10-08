Трех российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы россиянина Феликса Халибекова и еще двух его соотечественников Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко по подозрению в нарушении допинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации в четверг, 8 октября.

Отмечается, что решение об отстранении спортсменов было принято после перепроверки данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, пишет ТАСС.

24 сентября двух российских биатлонистов Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, выступающего с 2017 года за сборную Южной Кореи, временно отстранили также из-за предполагаемого нарушения антидопинговых правил.

Тогда решение было принято на основании доказательств, якобы содержащихся в том числе в докладе Ричарда Макларена и базе данных Московской лабораторной информационной системы (LIMS), подчеркнули в союзе.

При этом Глазырина в феврале 2018 года уже была дисквалифицирована на два года из-за использования запрещенного вещества. Основанием для ее обвинений тогда также стали отчет Макларена и данные LIMS. За Лапшиным ранее не было замечено нарушений антидопинговых правил.