Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Патрушев обсудил урегулирование в Карабахе с главой МИД Армении
Мир
Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС
Мир
Депутат приравнял ультиматум Тихановской к политическому терроризму
Мир
На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца 2020 года
Происшествия
Подозреваемый в расстреле людей под Нижним Новгородом мог взять ружье у отца
Сюжет:

Патрушев обсудил урегулирование в Карабахе с главой МИД Армении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник встретился в Москве с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

Бои под тенью: контроль за перемирием в Карабахе предлагают поручить ОБСЕ
Для эффективного режима прекращения огня нужен мониторинг на земле

«Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами», — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Аношин добавил, что встреча прошла в рамках реализации инициатив России по стабилизации обстановки в Закавказье.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

9 октября в Москве состоялись переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. После 10-часовых обсуждений было достигнуто соглашение о прекращении огня в Карабахе с 10 октября, а также об обмене пленными и продолжении переговорного процесса. Однако обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

12 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе, а перемирие не соблюдается.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020