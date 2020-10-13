Патрушев обсудил урегулирование в Карабахе с главой МИД Армении

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник встретился в Москве с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

«Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами», — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Аношин добавил, что встреча прошла в рамках реализации инициатив России по стабилизации обстановки в Закавказье.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

9 октября в Москве состоялись переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. После 10-часовых обсуждений было достигнуто соглашение о прекращении огня в Карабахе с 10 октября, а также об обмене пленными и продолжении переговорного процесса. Однако обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

12 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе, а перемирие не соблюдается.