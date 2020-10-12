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Пашинян заявил об отсутствии перемирия в Карабахе
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Пашинян заявил об отсутствии перемирия в Карабахе

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Ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе, перемирие не соблюдается. Об этом 12 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«В зоне карабахского конфликта мы близки к гуманитарной катастрофе, если не сказать, что мы уже на пороге гуманитарной катастрофы», — сказал политик в ходе встречи в Армении с руководителями иностранных дипмиссий и организаций.

«Обстановка на южном направлении фронта напряженная. Перемирия нет», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Пашиняна, Азербайджан нарушил достигнутую в Москве договоренность о режиме прекращения огня. Как добавил премьер Армении, «сразу после вступления в силу режима перемирия Азербайджан предпринял попытку захвата города Гадрут».

В районе этого города продолжаются боевые действия, армия обороны Карабаха проводит операцию по нейтрализации диверсионных групп противника.

Накануне министерство обороны Армении сообщило, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в настоящий момент соблюдает режим прекращения огня. Ранее в этот же день Азербайджан сообщил о девяти погибших при обстреле Арменией города Гянджи.

8 октября президент России Владимир Путин по итогам серии телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана пригласил в Москву министров иностранных дел двух стран. Итогом десятичасовых переговоров министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, прошедших 9 октября, стало соглашение о прекращении огня с 12.00 10 октября.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери, ответственность за обострение они возложили друг на друга.

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