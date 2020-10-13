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В Крыму военнослужащий-контрактник застрелил сослуживца

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Правоохранительные органы и командование Черноморского флота проводят проверку после гибели военнослужащего в Крыму, которого застрелил сослуживец, нарушивший требования безопасности. Об этом сообщили во вторник, 13 октября, в пресс-службе Южного Военного округа (ЮВО).

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«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту», — приводит сообщение ТАСС.

Проводится проверка по факту смерти военнослужащего. Причины случившегося устанавливают.

Когда произошел инцидент, не уточняется, передает RT.

Накануне Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в Нижегородской области, сообщает НСН. Еще три человека, включая пожилую женщину, получили ранения. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор региона Глеб Никитин поручил помочь пострадавшим и семьям погибших.

Тело молодого человека, подозреваемого в стрельбе, обнаружили утром 13 октября.

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