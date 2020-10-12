Губернатор Нижегородской области поручил помочь пострадавшим в Бору

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил помочь пострадавшим и семьям погибших в городском округе Бор в результате стрельбы. Об этом 12 октября сообщил глава региона «Известиям».

По словам Никитина, в Борскую ЦРБ в больницы были экстренно доставлены трое пострадавших в результате стрельбы в деревне Большеорловское. «Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи», — рассказал Никитин.

В Борскую больницу из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости пациентов переведут в областные медицинские центры. «Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», — сказал губернатор региона.

На месте инцидента работает замгубернатора Дмитрий Краснов. Заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову дали поручение проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

«В обстоятельствах трагического происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы, ведется поиск подозреваемого», — добавил Никитин.

Днем в понедельник в городе Бор местный житель по имени Андрей открыл стрельбу по людям. Источник рассказал «Известиям», что он поссорился с пожилой женщиной и в ходе конфликта застрелил ее во дворе дома. Затем он убил соседа.

После этого мужчина вышел на улицу и открыл огонь по стоящим на остановке людям. Также он расстрелял рейсовый автобус, проезжавший мимо.

В результате стрельбы на остановке погибли три человека, еще три получили ранения. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело, полицейские ищут подозреваемого.