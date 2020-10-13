Новые меры решили ввести в Якутии из-за коронавируса

Власти Якутии вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Если один из членов семьи заболевает ОРВИ, то на 14-дневную самоизоляцию обязана уходить вся семья. Работающие члены семьи переводятся на удаленную форму или оформляют отпуск с сохранением рабочего места. Отмечается, что к работодателю, который будет этому препятствовать, применят административные меры. Соответствующее решение связано с одновременным ростом в регионе числа больных коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

Муниципальным властям поручено взять на строгий контроль перевод на удаленную форму работы не менее 50% работников бюджетной сферы, кроме работников сферы здравоохранения, стационарных социальных учреждений и образования.

1 октября сообщалось, что введенные в Якутии из-за ситуации с коронавирусом ограничительные меры продлены до 30 октября, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки — в Москве (4 618), Санкт-Петербурге (557) и Подмосковье (420).

Также за последние 24 часа зарегистрировано 244 летальных исхода, сообщает НСН. Полностью выздоровели 7 550 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 1 326 178 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия сможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

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