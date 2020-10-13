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Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал о коварности коронавируса

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Коронавирус становится всё более коварным, так как у переболевших вырабатываются антитела к интерферону. Об этом во вторник, 13 октября, заявил «РИА Новости» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Сейчас чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше. ― Ред.) понимаем, что он становится в нашем представлении всё более коварным», ― рассказал он агентству.

Гинцбург в качестве примера рассказал, что у 10–15% переболевших коронавирусом в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону, которые блокируют даже врожденный иммунный ответ, пишет «Газета.ru».

Накануне замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ежедневно в России будет выявляться не более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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