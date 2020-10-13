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Минздрав не отметил сильных побочных эффектов вакцины «Спутник V»

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Небольшое повышение температуры наблюдается примерно у 10% тестировавших российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», в большинстве случаев она переносится удовлетворительно. Об этом во вторник сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она добавила, что сильных побочных эффектов от препарата зарегистрировано не было.

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«В большинстве случаев она (вакцина. — Ред.) переносится удовлетворительно. Где-то, наверное, 10%, по моим собственным наблюдениям, отмечают небольшое повышение температуры — в первый день и на 21-й день это может быть. Опять же по тому опыту, которым я располагаю, других побочных эффектов я не видела и мы их не регистрировали», — сказала Драпкина, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», передает «РИА Новости».

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, в которых имеющиеся мощности позволяют произвести 500 млн доз за год.

По состоянию на 13 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 326 178, в том числе 13 868 за последние сутки. Полностью вылечились 1 031 785 человек, зафиксировано 22 966 случаев летального исхода.

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