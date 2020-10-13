В Минздраве опровергли возможность заразиться COVID-19 после вакцинации

Заразиться или заразить других коронавирусной инфекцией после вакцинации препаратом «Спутник V» невозможно. Об этом во вторник, 13 октября, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Очень часто задают вопросы по поводу того, как она (прививка. — «Известия») переносится, можно ли, например, заразиться или заразить других, после того как человек вакцинируется. <…> Конечно, заразиться нельзя», — подчеркнула она на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Эксперт также отметила, что антитела после вакцинации «Спутником V» появляются в разном титре.

Порядка 10% из тестировавших вакцину отмечают небольшое повышение температуры тела, добавила Драпкина.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не допускать «диссидентства» в вакцинации от COVID-19.

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

Результаты первой и второй фаз клинических исследований «Спутника V» показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ достигнут у 100% добровольцев в Эмиратах без каких-либо серьезных побочных эффектов.