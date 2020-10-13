Попова призвала не допускать «диссидентства» в вакцинации от COVID-19

Главной задачей Роспотребнадзора является недопущение «диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила во вторник, 13 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Информационная кампания сейчас крайне важна, <…> [важно] не допустить COVID-диссидентства, не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития», — сказала она на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

Результаты первой и второй фаз клинических исследований «Спутника V» показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ достигнут у 100% добровольцев в Эмиратах без каких-либо серьезных побочных эффектов.

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