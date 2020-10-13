Попова призвала не допускать «диссидентства» в отношении вакцины от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 13 октября, указала на важность информационной кампании о вакцинации от коронавирусной инфекции, подчеркнув необходимость недопущения «диссидентства» по отношению к вакцине от COVID-19.

«Потому что вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития», — отметила она на международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Главный санитарный врач страны подчеркнула, что в настоящее время важно донести до населения необходимость заботы о себе и знания об этом. Попова уточнила, что результат борьбы с инфекцией может быть достигнут исключительно при комплексном подходе ученых в решении вышеупомянутых задач.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что не является сторонником жестких мер воздействия на население и штрафов.

«Я абсолютно уверена, что людей можно убедить. Просто с ними нужно разговаривать, чего мы как медицинское сообщество какое-то время не делали, как делали лет 30 назад», — заключила она.

Также в понедельник Попова сравнила показатели заболеваемости в России. По ее словам, среднесуточный показатель в РФ составляет 8 на 100 тыс. человек, в то время как в Израиле он равен 54, а в Великобритании — 22 на 100 тыс.

Ранее в этот же день в России был зафиксирован суточный рекорд по числу смертей от COVID-19. За минувшие 24 часа в стране умерли 244 человека с подтвержденным коронавирусом. Всего в России с начала эпидемии умерли 22 966 человек. Также за последние сутки в стране выявили 13 868 случаев заболевания COVID-19, что также является новым рекордом по суточному приросту заболевших. Число вылечившихся в стране от инфекции составило 1 031 785 человек.