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Более 41,6 тыс. новых случаев коронавируса выявили за сутки в США

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось в США за последние сутки на 41 653, достигнув 7 803 643. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Число летальных исходов из-за коронавируса в стране выросло до 215 089, уточняет RT.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о возвращении к своей предвыборной кампании после заражения коронавирусом. По словам американского лидера, у него иммунитет и он находится в очень хорошей форме, сообщает телеканал «Звезда».

Всего в мире на 13 октября, по данным международного статистического бюро Worldometer, зарегистрировано свыше 38,1 млн случаев инфекции, скончались 1 086 432 человека, выздоровело более 28,6 млн пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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