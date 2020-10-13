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Парковки и отели построят на курорте «Камское море» в Татарстане

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В городе Лаишево в Татарстане в 2021 году обновят туристическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

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По словам чиновника, которые приводит Inkazan.ru, недостаточное количество парковок для гостей пляжа «Камское море» — одна из главных проблем. Кроме того, есть большая необходимость в благоустроенных отелях. Стоит вопрос о таких масштабах, но нужны сотни миллионов рублей, сказал Зарипов.

При этом он не стал называть компании, готовые инвестировать в проект, но предположил, что ими должны стать крупные предприятия Татарстана. В ближайшее время разработают концепцию и проведут конкурсные процедуры.

Агентство напоминает, что ранее глава района предлагал провести метрополитен из Лаишево до Казани. Правда, признавал, что проект будет очень дорогим.

6 октября сообщалось о запуске в Буинском районе Татарстана культурно-туристического маршрута под названием «Большое Фролово — сокровищница русской культуры Буинского района».

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