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Новый культурно-туристический маршрут появился в Татарстане

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В Буинском районе Татарстана запустили новый культурно-туристический маршрут под названием «Большое Фролово — сокровищница русской культуры Буинского района».

Главное украшение села Большое Фролово — православная церковь Казанской иконы Богородицы, которая была возведена в 1780 году, сообщает ИА «Татар-информ». Перестройки привели к тому, что внешний вид соответствует эклектике второй половины XIX века с элементами народного зодчества и барочными формами завершений. Храм является самым большим деревянным религиозным сооружением республики. Кроме того, в Большом Фролово находится святой источник Пантелеимона, который почитается не только местными жителями, но и за пределами Казанской епархии.

Ранее в Казани открыли Аллею туризма в сквере на улице Петербургская. Отельеры, рестораторы, сотрудники турфирм, генконсулы и другие высадили 30 саженцев рябинолистной спиреи. Заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова заявила, что в ближайшее пятилетие в городе планируется высадить около 10 тыс. деревьев. По ее словам, создание новой аллеи станет символом новой жизни, чтобы туризм начал возрождаться после пандемии.

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