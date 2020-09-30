Аллею туризма открыли на улице Петербургская в Казани

В Казани в сквере на улице Петербургская открыли Аллею туризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Отельеры, рестораторы, сотрудники турфирм, генконсулы и другие высадили 30 саженцев рябинолистной спиреи.

Заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова заявила, что в ближайшее пятилетие в городе планируется высадить около 10 тыс. деревьев. По ее словам, создание новой аллеи станет символом новой жизни, чтобы туризм начал возрождаться после пандемии, передает Inkazan.ru.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов согласовал создание дирекции по продюсированию экотуристических объектов. Основная работа по этому проекту начнется в 2021 году. В рамках федерального конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма республика презентовала концепции двух кластеров — «Высокогорский» и «Камское Устье».