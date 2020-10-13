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В ВОЗ опровергли наступление второй волны COVID-19

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в некоторых странах не связан со второй волной пандемии. Об этом во вторник, 13 октября, заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан в ходе конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия».

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«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — цитирует ее «РИА Новости».

Она отметила, что наряду со странами, где в настоящее время наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, в некоторых странах идет снижение заболеваемости. По словам Ницан, ВОЗ ежедневно мониторит эти данные и изучает ситуацию в странах, где заболеваемость идет на спад.

Ницан обратила внимание, что многие недооценивает серьезность коронавирусной инфекции ввиду того, что только 5% заболевших в мире переносили болезнь тяжело.

«Но эти 5% страдают очень сильно. Их жизнь под угрозой. Это сложно говорить, но им очень тяжело», — добавила представитель ВОЗ.

8 октября глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила об усложнении ситуации с COVID-19 в России и призвала граждан ответственно относиться к введенным мерам по борьбе с инфекцией. В то же время глава ведомства опровергла начало второй волны коронавируса в стране. По ее словам, сейчас наблюдается «продолжение эпидпроцесса» и, пока инфекция «не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна».

Главной задачей российской системы здравоохранения в нынешней ситуации Попова назвала сохранение объема плановой помощи.

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