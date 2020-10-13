Минфин заявил о начале восстановления доходов регионов РФ

Доходы региональных бюджетов в России начали восстанавливаться после спада на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ, опубликованном во вторник, 13 октября.

«Сокращение региональных доходов во втором полугодии этого года начало замедляться относительно первого полугодия. Текущее исполнение бюджетов субъектов говорит об их постепенной стабилизации: большинство перешло к восстановлению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года доходы регионов увеличились, по предварительным данным, на 5% (до 10 трлн рублей) относительно аналогичного периода 2019 года.

По состоянию на 1 октября налоговые и неналоговые доходы сократились на 5% и составили 7,5 трлн рублей, но еще на начало июня падение было зафиксировано на уровне 9%, а месяцем позже — 7%.

В Минфине добавили, что наибольшее снижение региональных доходов наблюдается по налогу на прибыль и в основном касается субъектов с высокой долей сырьевого сектора. Одновременно увеличились безвозмездные поступления в пользу регионов, в том числе из федерального бюджета.

«Для обеспечения бюджетной устойчивости регионов в этом году решено оказывать дополнительную финансовую поддержку из-за снижения их доходов — суммарно на это выделено 300 млрд рублей, из которых уже предоставлено 200 млрд рублей и еще 100 млрд рублей до конца года. Дополнительный транш в 100 млрд рублей предусмотрен на 2021 год», — отметили в министерстве.

Ранее во вторник в интервью «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин сообщил, что в этом году собственные доходы регионов ожидаются на уровне 10,2 трлн рублей. Это на 830 млрд рублей меньше 2019-го.