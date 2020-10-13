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Минфин заявил о начале восстановления доходов регионов РФ

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Доходы региональных бюджетов в России начали восстанавливаться после спада на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ, опубликованном во вторник, 13 октября.

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«Сокращение региональных доходов во втором полугодии этого года начало замедляться относительно первого полугодия. Текущее исполнение бюджетов субъектов говорит об их постепенной стабилизации: большинство перешло к восстановлению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года доходы регионов увеличились, по предварительным данным, на 5% (до 10 трлн рублей) относительно аналогичного периода 2019 года.

По состоянию на 1 октября налоговые и неналоговые доходы сократились на 5% и составили 7,5 трлн рублей, но еще на начало июня падение было зафиксировано на уровне 9%, а месяцем позже — 7%.

В Минфине добавили, что наибольшее снижение региональных доходов наблюдается по налогу на прибыль и в основном касается субъектов с высокой долей сырьевого сектора. Одновременно увеличились безвозмездные поступления в пользу регионов, в том числе из федерального бюджета.

«Для обеспечения бюджетной устойчивости регионов в этом году решено оказывать дополнительную финансовую поддержку из-за снижения их доходов — суммарно на это выделено 300 млрд рублей, из которых уже предоставлено 200 млрд рублей и еще 100 млрд рублей до конца года. Дополнительный транш в 100 млрд рублей предусмотрен на 2021 год», — отметили в министерстве.

Ранее во вторник в интервью «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин сообщил, что в этом году собственные доходы регионов ожидаются на уровне 10,2 трлн рублей. Это на 830 млрд рублей меньше 2019-го.

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