Дефицит бюджетов регионов РФ за 2020-2021 годы составит 1,2 трлн рублей

В этом году собственные доходы регионов ожидаются на уровне 10,2 трлн рублей, рассказал в интервью «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин. Это на 830 млрд рублей меньше 2019-го. В общем — с учетом поддержки федерального центра — доходы консолидированных бюджетов регионов составят 13,7 трлн рублей, что на 1% выше уровня прошлого года. Прогноз по расходам на 2020 год — 14,5 трлн рублей, или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд рублей.

В 2021-м сами регионы заработают 11,5 трлн рублей, то есть плюс 13% к низкой базе 2020-го. С учетом денег из центра в консолидированные бюджеты поступит 14,3 трлн рублей. Расходы ожидаются на уровне 14,8 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит около 0,5 трлн, рассказал Леонид Горнин.

По большей части разрыв между доходами и расходами будет покрыт резервами субъектов — сейчас там скопились остатки почти на 2 трлн рублей. Прирост госдолга в 2020-м составит примерно 300 млрд, в 2021-м — 100 млрд.

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