В РАН оценили риски повторного заражения SARS-CoV-2

У человека меньше шансов повторно заразиться коронавирусом, чем у того, кто им не болел, при том, что риск все равно остается, рассказал «Известиям» член-корреспондент Российской академии наук (РАН), директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев во вторник, 13 октября.

Накануне голландское информагентство BNO News сообщило, что местные медики зафиксировали первую в мире смерть от повторного заражения коронавирусом. Описание случая опубликовано на сайте издательства Оксфордского университета.

Человек, переболевший коронавирусом, лучше защищен от инфекции, даже если у него уже нет антител, сказал Лукашев.

«Да, антитела перестали производиться, но осталась память о том, как их производить. И их новое производство начнется, допустим, не через неделю, когда будет поздно, а через три дня», — сказал ученый.

К тому же человеческая иммунная система хорошо адаптирована к борьбе с потенциально губительными патогенами, которые могли встретиться людям за миллионы лет. В противном случае, человечество бы уже давно вымерло, пояснил он.

С другой стороны сведений об одном случае смерти от повторного заражения SARS-CoV-2, недостаточно, чтобы в целом говорить о шансах выжить у повторно зараженных, говорит Александр Лукашев.

«Обсуждать будет можно, когда будет от ста случаев смертей. При чем из стран, к медицинским системам которых есть доверие, таким как США и в Европе. А например, данным из Мексики и Африки доверять не приходится», — отметил член-корреспондент РАН.

Учитывая, что за полгода пандемии был выявлен один случай смерти от повторного заражения коронавирусом, ждать подобной статистики придется много месяцев, сказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета.

При этом, чтобы медицинские данные были нужного качества, необходимо провести тщательное медицинское исследование.

«Нужно знать за определенный период времени, скажем за три месяца, сколько заболело и умерло из одинаковой возрастной группы, из одинаковой социальной группы среди людей болевших и неболевших коронавирусом. Допустим, группа для отслеживания из 10 тыс. человек», — заключил Лукашев.

Накануне, 12 октября, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусом. Всего же в мире описано на сегодняшний день описано 23 случая повторного заражения, отмечает BNO News.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.