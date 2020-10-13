Зафиксирована первая в мире смерть от повторного заражения коронавирусом

Голландские медики зафиксировали первую смерть от повторного заражения коронавирусом. Описание случая опубликовано на сайте издательства Оксфордского университета.

Как отмечает издание BNO, умерла 89-летняя жительница Нидерландов, которая повторно заболела COVID-19 спустя два месяца после первого заражения.

Известно, что женщина страдала иммунодефицитом. Врачи пытались спасти пациентку в течение двух недель, однако при повторном заражении ее состояние было тяжелым, и в итоге женщина скончалась.

5 октября вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что риск повторного заражения коронавирусом может возникнуть через полгода, так как за этот период в организме значительно снизится количество антител к вирусу.

Однако другие эксперты ранее отмечали, что выработанный иммунитет индивидуален, и люди с иммунодефицитами могут заболеть быстрее.

12 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусом. Всего же описано в мире только шесть случаев и все за рубежом.